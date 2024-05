Kegyetlen sztrókok

Kinga először szeptemberben kapott sztrókot, és szerencsére nagyon hamar kiderült, hogy Moyamoya-szindromája van, ami a verőér beszűkülése miatt okoz rohamokat. Azonban itt el is fogyott a kislány szerencséje, mert hat hónap és öt sztrók után jutott el ahhoz a magyar specialistához, aki tényleg meg tudta műteni. Addig csak ígéreteket kapott a család a beavatkozásra. Mire végre minden vizsgálat megvolt az operációhoz, még újabb két sztrókon volt túl az 5 éves kislány.

És úgy néz ki, hogy ez már túl késő volt: a hét sztrók véglegesen rányomta Kinga életére a bélyegét. A kislány minden egyes roham után megváltozott, hol félénk, hol bújós, hol makacs lett. Azonban egy dolog nem változott: minden egyes sztrók után maradandó agykárosodása lett, ami minden alkalommal egyre súlyosabb lett.

Nincs választás

Így igazából nem is volt választása a szülőknek, amikor a műtétről kellett dönteniük. Vagy megvárják a nyolcadik-kilencedik rohamot is, ami lehet, hogy a légzését érinti és meghal. Vagy vállalják a kockázatos műtétet, aminek kiszámíthatatlan az eredménye. A szülők életük legnehezebb döntését hozták meg úgy, hogy igazából nem volt választásuk. És sajnos nem a várt eredményt hozta meg a 10 órás beavatkozás.

Kingával és szüleivel a második sztrók után találkoztunk először. Akkor még boldog, cserfes kislányként fogadott bennünket

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

– A doktornő szerint éber kómában van Kinga, amiből se gyógyszer, se gépek nem tudják felébreszteni. Most tényleg csak rajta múlik, hogy sikerül-e ezt is leküzdenie. Azonban én most nem látom rajta azt a küzdést, azt az akarást, amit még a hetedik sztrók után is láttam. Amikor 4 nap alatt újra elkezdett járni és beszélni. Most csak fekszik félig nyitott szemmel, és hiába simogatom, beszélek hozzá, puszilgatom nem reagál semmit – sírta el magát az édesanya, aki azt is elmondta, hogy így nem lehet megműteni Kingát.

Várakozás

– Amíg nem jön ki a kómából, nem tudják megműteni. Ez pedig azt jelenti, hogy jöhetnek a rohamok egymás után, amik tovább pusztítják az agyát. Bár az orvosok konkrétan nem mondták ki, mi rákérdeztünk. A következő 2-3 hét a kritikus, ha addig nem lesz jobban, nincs esélye, hogy meggyógyuljon. Az a perc is elérkezhet, hogy döntenünk kell arról, hogy az angyalok közé engedjük Kingát – suttogta, szinte alig hallhatóan Gabi, aki még gondolni sem akar erre a lehetőségre. Bár tudja, hogy most minden Kingán múlik, szeretne megadni neki minden támogatást, hogy vissza akarjon térni közéjük.