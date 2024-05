Hagyomány már az is, hogy minden évben újabb és újabb tájegység mutatkozik be. Az idén a forgatag díszvendége a gencsapáti, györgyfalvi és Ipoly-menti hagyományőrzők voltak. Archív fotók mutatták be gyönyörű viseleteiket, s remek programokkal, felvonulással is készültek. Táncházaikban már nemcsak táncosok ropták. A gyerekek programjait is nagy érdeklődés kísérte: az örök klasszikus Vitéz László történetét például több százan követték.