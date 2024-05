Dr. Hankó Balázs, innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkár az új lehetőségről kijelentette: olyan képzési lehetőség, amelyben mindenki képességének megfelelően teljesedhet ki.

A világ mást üzen

Czunyiné dr. Bertalan Judit, Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztésért felelős kormánybiztosa kijelentette: a szakképzésbe motiválatlan gyerekek érkeznek, hiszen a világ, amely körülveszi őket azt sugallja: influenszerként könnyen pénzhez, sikerhez juthat. A hátrányos helyzetű családok nagy része nem sokat olvas. A világ mást üzen, mint amit a szakképzésben részt vevők. A magyar szakképzés a rendszerváltozás óta kérdések sokaságát veti fel. A harminc éven belül is ciklikusan változik.

Pákozdi Szabolcs, a Tatabányai Szakképzési Centrum főigazgatója bemutatta az intézményt. Tanulóik nyolcvanöt százaléka duális képzésben vesz részt a 182 partner egyikénél. Népszerű az informatika, a turizmus és a gépészet.

Huszonhárom milliárd forintos pályázat segíti majd a hátrányos helyzetűeket szakmákhoz jutni. Rugalmas tanulási utat kínál. Hozzátette: a három éves tradicionális szakmákon túl az öt éves technikusi képzésen is elsajátíthatják a gyártási csúcstechnológiákat. Ez utóbbi területén hazánk az 5. helyen áll a világban, s az új szakképzés ismét feltette Magyarországot Európa térképére: kiemelkedő helyen állnak a szakmák versenyében a víz-gáz és fűtésszerelők, valamint a szoftver-fejlesztők. Nagy jelentősége van a duális képzéseknek is. Ma már tíz diákból 5 választja a tanulás mellett a munkát is, s tízből hat a szakképzést. A lemorzsolódás is csökkent, jelenleg 7,7 százalék.

A rugalmas tanulási út kapcsán kiemelte a Dobbantót, amely hátrányos helyzetű diákoknak kínál lehetőséget a felzárkózásra. A most megnyílt keretösszeg újabb 20 ezer diáknak segít majd a jövőben a céljai elérésében.