Érdekesség: Szilárd a tatabányai via ferrata megépítésében is segédkezett,

Március 23. - Az utolsó indulás

Suhajda Szilárd tavaly ezen a napon utazott ki Nepálba, ahol az első két hétben előakklimatizálódott. Az alaptábor elérése után három akklimatizációs kört teljesített a hegyen. Érintette a Mount Everest Genfi-sarkantyú nevezetű pontját is, amely 7900 méteres magasságban található.

Május 20. - Szilárd elhagyta az alaptábort

Szilárd elindult a Mount Everest alaptáborából. A terv az volt, hogy május 24-én feljusson Földünk legmagasabb pontjára. Ez volt a tervezett útvonala:

Akkor úgy fogalmazott, úgy érzi felkészült, és mindenkiért mászik majd...

Május 22.

Szilárd elérte a hármas tábort, amely 7200 méteren fekszik.

Május 23. - A csúcstámadás kezdete

A volt esztergomi főiskolás magyar idő szerint este 21 óra körül vágott neki a Mount Everestnek a négyes táborból, hogy tiszta eszközökkel, első magyarként elérje a 8848 méter magas csúcsot. Szilárd az utolsó videóüzenetét még valamivel alacsonyabbról küldte, két nappal korábban. Ebben foglalta össze, hogy készül fejben, lélekben a csúcsra...

Május 24. - Az első aggasztó hírek

Ben Ferrer, a Seven Summit Climbs csapatának tagjaként május 24-én reggel fél nyolckor tért vissza az Everest csúcsáról, ekkor találkozott egy hegymászóval, aki egyedül ült a hóban. Ferrer lefotózta a férfit, akiről kiderült, hogy Suhajda Szilárd volt. Néhány szót váltottak is. Ez volt a valóban utolsó kép, ami Szilárdról készült. Május 24-én délelőtt Szilárd műholdas telefonon jelentkezett be. Akkor 8700 méteres magasságnál tartott. Akkor úgy számoltak, 3-4 órányira lehet a csúcstól, amit már így is kicsit későn fog elérni. Este mi már arról írtunk, hogy fél napja nem tudni, hol van Szilárd.

A csúcstól körülbelül 50 méterre, a Hillary-lépcsnőnél még felfelé irányuló mozgást jelzett a mászó nyomkövetője. És bár az 50 méter laikusként akár kevésnek is tűnhet, oxigénhiányos környezetben és állapotban bizony órák kemény munkája kell fel-, majd le is jutni, legalább a négyes táborba, hát még onnan még lejjebb.

Price Márton Péter magyar hegymászó egyéként május 13-án találkozott Suhajda Szilárddal a hegyen. Sokáig úgy hitte a világ, hogy az az utolsó fotó a mászóról.

Május 25. - A mentőexpedíció megszervezése

Szilárdot látta egy másik expedíció, a csúcstól körülbelül 50 méterre. Erről magyar idő szerint 25-én délelőtt kaptak információit a hazai háttércsapat tagjai. A volt esztergomi főiskolás ekkor már a második éjszakáján is túl volt a hegyen. Az őt a Hillary-lépcsőnél észlelő csapat a ruházata alapján egyértelműen beazonosította. Életjeleket mutatott, de fagyási sérülések nyomai és a magashegyi agyödéma jelei látszottak rajta. Először holttestnek nézték a magyar mászót. Videón mutatjuk a helyszínt: