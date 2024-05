Nyolc hónapja várta Kinga családja ezt a napot, azonban most mégis félelemben és szorongásban telik a következő 5-6 órájuk. Mindezek ellenére a remény is helyet kap szívükben azt súgva, hogy kislányuk végre visszakaphatja boldog gyerekkorát a hét stroke után is.

Kinga nem akart menni a kórházba, inkább bebújt a sarokba. A hetedik stroke után a mai napon végre megműtik a kislányt

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

A Kemma.hu fotósa meglátogatta a családot az indulás előtti készülődéskor. Gabiék már régi ismerősként fogadták Petit, aki az elmúlt hónapokban rendszeres vendég volt náluk. Kinga szívesen szerepelt a kamera előtt, mókázott, pózolt, ha megkérték rá. Most azonban nem akart szerepelni. Maciját szorongatva bújt meg a sarokban.