Jogsértően kampányol a TETT - Tegyünk Együtt Tudatosan Településünkért Egyesület, valamint annak polgármesterjelöltje, Szalay Ildikó. Ezt most legutóbb a Területi Választási Iroda (TVB) mondta ki, hogy jogsértően használják a Stop Avalon! 2020 logót. Egy magánszemély jelezte, hogy Szalayék pólókon, a közösségi oldalaikon, plakátokon is megjeleníti az emblémát.

Szalay Ildikó, a civil mozgalom pólójában, még 2022-ben. A mostani választás során, egy másik szervezet jelöltjeként és arcaként is szeretné használni ezt a Stop Avalon-márkát

Fotó: F. P. / Forrás: 24 Óra

A logóhasználat kérdése több okból is érdekes. Egy meg sem valósult tóparti szállodaépítés okán népszavazást is kezdeményező csoport használta, amely azóta több részre bomlott. A mozgalom nem azért jött létre, hogy választáson jelölő szervezet legyen. A Kúriát és Alkotmánybíróságot is megjárt téma mindenhol ugyanarra futott ki: a plusz felirat nem mutat összefüggést sem a szervezet nevével, sem kizárólagos összefüggést az egyesület tevékenységével, ellenben számos más civil szervezet, csoport hangoztatta szlogenként egy konkrét ügyben, a mostani használata pedig alkalmas lehet a választópolgárok megtévesztésére. Viszont mivel használják, ez jogsértés. Na de lássuk kronológiai sorrendben, mi történt eddig, és mennyire nem akarja elengedni a logót Szalay Ildikó.

A szervezetet nyilvántartásba vették, a logót nem engedélyezték

A Területi Választási Bizottság március 28-án vette nyilvántartásba a TETT-et, azzal együtt, hogy a Stop Avalon! 2020 embléma használatát nem engedélyezi, a fent említett okok miatt.

Szalay Ildikóék ragaszkodtak az évekkel korábban a civil mozgalom által használt szlogenhez, így a Nemzeti Választási Bizottsághoz fordultak. Az NVB sem adott nekik igazat. Megállapították azt is, hogy a fellebbezés nem alapos, és azt sem fogadták el, hogy a TETT a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál le akarta védetni az emblémát. Ezt a kérvényt egyébként február 5-én adták be oda. A levédetést az egyébként különösen pikánssá teszi, hogy az eredeti logót a helyhatósági választáson most induló másik csapat egyik képviselőjelöltje tervezte. Őt úgy tudjuk, korábban ki is tiltották a beruházásellenes, népszavazást kezdeményező mozgalom zárt Facebook-csoportjából.