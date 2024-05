Hamar híre ment a Kecskédi Német Nemzetiségi Önkormányzat programjának, a májfadöntéssel egybekötött sördélutánra az egész falu kíváncsi volt.

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

A rendezvénynek először tavaly adott otthont a sváb település, amely - már akkor tudni lehetett - folytatásért kiált. A második sördélutánt a hétvégén szervezték, május 19-én, vasárnap. A délutáni rendezvényen a Schemlinger Musikanten szolgáltatta a talpalávalót. Fellépett a Pusztavámi Német Nemzetiségi Tánccsoport, majd a házigazdák következtek. A Kecskédi Néptánc Egyesület, a Dalárda, végül az általános iskola növendékei. A bejárathoz kitehették volna a megtelt táblát, annyian voltak kíváncsiak a produkciókra. Így aztán a késve érkezők foghatták a fejüket, hogy alig látnak valamit. Mindenesetre öröm volt látni a generációkon átívelő táncszeretetet és a sváb hagyományokat. A bemutatóknak és a délutánnak pedig megkegyelmeztek az égiek is, csodaszép időben járhatták el csodálatos táncukat a fellépők. Egyebek mellett a bajor sörtánc kecskédi átiratát is láthatta a közönség, akik vastapssal mondtak köszönetet a látványos és sok esetben erőpróbának kitett mozdulatokért.

Az Öreg iskola udvarán zenével, tánccal és sok-sok sörrel folytatódott a program

Fotó: Flajsz Peter / Forrás: 24 Óra

Sördélután Dolce Vita életérzéssel

Mindeközben elég jól fogyott a folyékony kenyér. Többféle sör közül lehetett választani: csapolt világos és meggysör is volt. A mobil presszó tulajdonosai úgy gondoltál, hogy elhozzák az olasz Dolce Vita életérzést is, legalábbis a poharakba biztosan. Ráadásul perecet is kínáltak azoknak, akik nemcsak szomjasan érkeztek a helyszínre.