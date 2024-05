Szívesen nézi mindenki a földről a magasban szálló, színes siklóernyősöket. Sokan álmodoznak, hogy milyen lehet a magasban repülni. De csak kevesen olyan bátrak, hogy végül a fellegek közé merészkedjenek. Az agostyáni Varga Ábel vérében van a repülés. Először kétévesen emelkedett a magasba édesapjával tandenben, édesanyja pedig sárkányrepülőzött. Szüleit is a repülés élménye hozta össze. Egyedül immár kilenc éve, 16 éves kora óta repül. Pár napja pedig egy hihetetlen országos rekordot is felállított.

Ábel azt mutatja, hogy már 300 kilométert tett meg légvonalban a siklóernyővel

Fotó: Beküldött

Tizenhét siklóernyős gyülekezett Szegeden, május 15-én délelőtt felszállásra várva. Ábelt másodiknak húzták a magasba a csörlővel, azonban hamar az élre került, mert az első indulónak felszállás után landolnia kellett. Az irány Sopron volt. Az időjárás és a légáramlatok végül az agostyáni fiúnak kedveztek.

Siklóernyős rekord

Felhőről felhőre szállva, Ábel tudta teljesíteni a tervezett távot: összesen 330,99 kilométert repült, ami légvonalban 313 kilométer volt, ez pedig új magyar rekordnak számít, amit az ország határain belül repültek. Korábbi rekord hossza 300 kilométer volt. Ábel maximum elért magassága 2352 méter volt, a teljes útját pedig az xcontest.org oldalán lehet megnézni.

Az agostyáni fiú Szegeden szállt fel és csak Sopronban szállt le, ezzel légvonalban 330,99 kilométert repült

Fotó: Beküldött

Ábel először a Kemma.hu-nak mesélt nem mindennapi repüléséről. Többek között megtudtuk tőle, hogy a siklóernyősök bárányfelhős időben szeretnek a magasba emelkedni, ugyanis a bárányfelhők segítenek nekik minél messzebbre jutni.

Felhőről felhőre

– Az ernyőt az úgynevezett termikek viszik előre. Ezek felfelé szálló meleg légáramlatok, amiket a siklóernyős keres a levegőben. Ez emeli fel a magasba és így tud tovább siklani a következő termik felé. Ezeket a termikeket úgy tudjuk megtalálni, hogy nagyjából minden bárányfelhő alatt van ilyen. Ugye a felhő úgy keletkezik, hogy a felfelé szálló meleg légtömeg ahogy eléri a harmatpontot kicsapódik belőle a nedvesség, és így megjelenik a felhő.

Vagyis bárányfelhőről bárányfelhőre szállva haladunk

– magyarázta a siklóernyős, aki elárulta, hogy nem voltak ideálisak a körülmények, mert a szélirány miatt kicsit oldalazni kellett repülés közben. A többiek nem is tudták a kitűzött célt teljesíteni. A második leghosszabb táv légvonalban 231 kilométer volt.

Ábel már több versenyen is sikeresen szerepelt. eredményei alapján Spanyolországban, az Európabajnokságon is a levegőbe szállhat

Fotó: Beküldött

Ábelnek sem ez volt az első próbálkozása, hogy átszelje az országot. Korábban Szegedtől a Balaton-felvidékig jutott. A terv azonban adott volt, így folyamatosan figyelte az időjárást, hogy mikor lesz újabb megfelelő alkalom a felszállásra.

Az időjárás dönt

– Vannak speciális meteorológiai oldalak, amik segítenek meghatározni, hogy adott helytől milyen irányban és milyen messze lehet repülni. Persze ezek csak adatok, a levegőben nagyon sok múlik a pilóta döntésein és ügyességén is. Vagyis nem mi döntjük el, hogy mikor repülünk, hanem kihasználjuk a lehetőséget – árulta el Ábel, aki a mostani repülésén összesen 7 óra 5 percet töltött a magasban, ami azonnal több kérdést is felvetett bennünk.

Ábel a rekord alatt 2352 méter magasba emelkedett és összesen 7 óra 5 percet töltött a levegőben

Fotó: Beküldött

– Csak innivalót vittem magammal az útra egy kis üvegben. Indulás előtt pedig ettem egy keveset. Mivel 2 ezer méter felett repültem ott már nagyjából nulla fok körül van a hőmérséklet. Ezért téliesen kell felöltöznünk. Most rajtam két pulcsi és egy télikabát volt – árulta el a siklóernyős, aki azt is megsúgta, hogy különböző technikák vannak arra is, ha valakinek a 2 ezer méteres magaságon pisilnie kell. Mindenki a maga számára legszimpatikusabb megoldást választja. Persze a férfiaknak ilyenkor azért könnyebb dolga van.

Ábel repülése közben szívesen készít csodálatos fotókat a tájról. Ezen a képen Tata látható madártávlatból

Fotó: Beküldött

Irány az Eb

Egyébként a 25 éves fiú már több versenyen is sikeresen szerepelt. Eredményei alapján pedig hétfőn, május 20-án Spanyolországban, az Európa-bajnokságon is a magasba szállhat. Ábeltől azt is megtudtuk, hogy több fajta verseny is van. Van, ahol a megtett távolságot nézik, máshol pedig egy adott útvonalat kell berepülni különböző pontokat érintve, minél rövidebb idő alatt. A hétfői bajnokságon az utóbbi vár a tatai fiúra. Ábel rendszeresen készít videókat repüléséről, sajnos a rekordról azonban most nem készült felvétel. Viszont egy másik repülésén készült videót megosztott a Kemma.hu olvasóival.