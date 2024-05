A Richter Gedeon Nyrt. Dorogi Fióktelepének nagy parkolóját idén is ellepték az érdeklődők, ahol a gyáregység létesítményi tűzoltói közszemlére helyezték a járműveiket. A gyermekek és szüleik megismerhették, milyen feladatok várnak a létesítményi tűzoltókra a mindennapok során, sőt a bátrabbak kezükbe is vehették az eszközeiket. Kézről kézre jártak a sisakok, de többen felpróbálták a légzésvédő készüléket is.

Közösen olthatták el a lángokat a fiatalok a Richter Tűzoltó Gyermeknapon.

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra

Bár az elmúlt napokban jelentős mennyiségű csapadék esett, a növények minden bizonnyal meghálálták, hogy a gyermekek a gyorsbeavatkozóval meglocsolták őket. Volt olyan fiatal, aki mosolyogva nézte a szétszóródó vízcseppek nyomán kialakult mini szivárványt.

A kicsik előszeretettel ültek be a járművekbe is, folyamatosan zúgott a sziréna a helyszínen. Idén egy mentőautó is csatlakozott a programhoz, az érdeklődők rá is feküdhettek a kocsi egyik legfontosabb tartozékára, a hordágyra is. Most is népszerű program volt a tálcatűz oltás, a gyermekek a tűzoltók segítségével oltották el a mesterségesen generált lángokat. A Richter Gedeon Óvodában dolgozók az úgynevezett „gyerekszigeten” kibővített programokkal készültek. A rajzolás mellett lehetőség volt többek között kézműves foglalkozásra és labdával lehetett célba dobni is.

A vállalat számára fontos a megelőzés és a tűzvédelem, éppen ezért az edukációs szereppel is bíró gyermeknapi rendezvény ebből a szempontból is kapcsolódik a célkitűzéseikhez, ráadásul felejthetetlen élményeket is nyújt a család minden tagjának.