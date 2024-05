Kisbéren különleges gyermeknapot szerveztek a Park-tónál. A Kisbér Horgász Egyesület 75. születésnapja alkalmából szerettek volna rekordot dönteni: egy időben, 10 és 12 óra között a legtöbb horgászegyesület és a legtöbb gyermekhorgász pecázzon egyszerre.

Rekord született a kisbéri gyereknapon

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

A korábbi rekordot az Esztergomban, a búbánatvölgyi Kerektónál állították fel, ahol a gyerekhorgászok száma 261 a résztvevő egyesületeké pedig 16 volt.

Új rekord

Kisbéren a Park-tavon 41 egyesület gyermekhorgászai pecáztak együtt május 25-én, ezzel ez a rekord megdőlt ugyan, ám a gyerekek létszámának rekordja nem: ugyanis a kisbéri tónál „csak” 216 gyermek vett részt a versenyen.

A vármegyei tűzoltók és rendőrök is színesítették a programot. A gyerekek boldogan mászták meg a nagy piros fecskendőt, a rendőrautóba pedig bárki beülhetett. A zsaruk még kutyás bemutatóval is készültek, illetve egy kerékpáros tesztpályát is kiépítettek a gyerekeknek.