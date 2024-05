Rekordot repült a tatai fiú, siklóernyővel szelte át az egész országot + Videó

Fantasztikus rekordot állított fel a napokban egy tatai férfi. Varga Ábel siklóernyővel, egy felszállással szelte keresztül az egész országot.

Így fedezné a város Tata Szívét: itt a tételes tanulmány

A Tata Szíve Programot állami támogatásból finanszíroznák, a fenntartása azonban már a város dolga lenne. A szabadidőközpont, a múzeum és a szálláshelyek éves költsége csaknem egymilliárd forint is lehet.

A hét ingatlana: kiváló minőségű ház eladó Vértesszőlősön

Hihetetlen jó minőségű ház, 6 szobával keresi új lakóit. Itt garantáltan el fog férni a család, hiszen közel 270 négyzetméteren lehet élni. A telek emberléptékű! Ha olyan házra vágysz, amely alacsony fenntartási költségű, rendelkezik minden olyan kényelmi funkcióval, ami észszerű, akkor mindenképp nézd meg, milyen ez az eladó ház Vértesszőlősön. Kedvcsinálónak: a belső klímáról talajszondás geotermikus padlófűtés gondoskodik.

Brigetio Gyógyfürdő: szombattól szabadtéren is lehet már csobbanni

Szombattól már a komáromi Brigetio Gyógyfürdő a szabadtéri strandján is fogadja a vendégeket. Turi Bálint ügyvezető elmondta: felkészültek a szezonra, több felújítást is elvégeztek az elmúlt hónapokban. Most már csak arra várnak, hogy hétágra süssön a nap és minél többen látogassanak el hozzájuk.