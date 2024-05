Hétvégén Pünkösd, de vajon mit is ünneplünk ilyenkor? Erről is tanulhattak a tatai juniorka Alapítványi Óvoda Csiga csoportosai, akik újabb Múzeumpedagógiai foglalkozáson vettek részt, ezúttal a Német Nemzetiségi Múzeumban.

Az ovisok a pünkösdi foglalkozáson ügyesen felismerték a vallási jelképeket

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Május fát díszíttetettek, pünkösdi népszokást elevenítettek fel és pünkösdi királyt választottak az ovisok hétfőn délelőtt. A gyerekeket Pásztorné Németh Anna várta ezúttal a múzeum előtt.

Pünkösdi szokások

A gyerekek először arról beszélgettek, hogy mit is ünneplünk Pünkösdkor. A vendégvárás szokásai, az ünnepségek hagyományai és vallás is szóba került. A gyerekek ügyesen válaszolgattak a nehéz kérdésekre is. Felismerték a keresztet, Jézus szobrát, és Szűz Máriát is. Természetesen a játék sem maradhatott el. A Pünkösdi hagyományok között többet is felelevenítettek.

Megválasztották a pünkösdi királyt is

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Az egyik ilyen volt a pünkösdi macska. A gyerekek körbe állva a kezeiket felemelve egy kosarat formáztak meg. Középre bebújt egy kisgyerek, aki csak nyávoghatott. Az óvónénik pedig megpróbálták kitalálni, hogy kit rejt a "kosár". De májusfát is díszítettek az ovisok: a szép, színes szalagokat felkötötték az ágakra. Illetve pünkösdi királyt is választottak maguknak. Ehhez két kisfiúnak kellett összemérnie tudását, ügyességét, gyorsaságát. Ezúttal tyúklépésben kellett legyőzniük egymást, közben ovistársaik hangosan drukkoltak nekik. A pünkösdi kalap a nyertes fejére került, a többiek pedig tapssal jutalmazták győzelmét.