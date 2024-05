Az áprilisi oltárszentelés, illetve az országos Mindszenty-zarándoklat után újra bíborosi szentmisét tartottak a főszékesegyházban. Pünkösdvasárnap ismét megtelt hívekkel a bazilika, az ünnepi Istentiszteleten a Szentlélek kiáradását ünnepelték. Erdő Péter az evangélium után szentbeszédet mondott, melyben először a szentmise olvasmányára tért ki, miszerint „Amikor elérkezett Pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak”. A bíboros ezután felidézte, hogy felejthetetlen emlék a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus nagy esti körmenete és a pápai záró szentmise, meg a tavalyi pápai szentmise a Kossuth téren. A főpásztor szerint ezeken az alkalmakon mind úgy érezhettük, hogy Isten ügyében jöttünk össze és velünk van a Szentlélek.

Erdő Péter szentbeszédet mondott a pünkösdvasárnapi szentmisén.

Erdő Péter kitért arra is, hogy nagy tömeg jött össze Jeruzsálemben az első húsvét utáni 50. napon is. Hálát adtak az új termésért és a mózesi törvényért, amit Isten a hagyomány szerint az Egyiptomból való szabadulás után éppen az ötvenedik napon hirdetett ki. Hozzátette, hogy a tanítványok rádöbbentek Jézus feltámadása után, hogy ő volt az igazi húsvéti bárány, az ő áldozata a bűntől és a haláltól szabadított meg minket. A bíboros kijelentette azt is, hogy a Szentlélek kiáradása tanítás és törvény számunkra és az egész emberiség számára, melyet Krisztustól a Szentlélek által kapunk meg. Ő segít minket, hogy napról napra meglássuk, mit kíván tőlünk a krisztusi szeretet parancsa.

A valódi aratást is ünnepeljük pünkösdkor

Az esztergom-budapesti érsek arról is beszélt, hogy nemcsak a törvény beteljesedését ünnepeljük pünkösdkor a Szentlélek kiáradásában, hanem valódi aratást is, amelynek csak szelíd jelképe a föld termésének betakarítása. Erdő Péter megjegyezte: ez az ünnep hordozza annak ígéretét, hogy mindig lesznek a történelem során olyanok, akik szavunkra hinni fognak, hogy Krisztus vetését a Szentlélek érleli. Ebben az aratásban lehetünk a munkatársai. Ezért is tartja különösen nagyszerűnek a papi hivatást, ezért kell újra és újra imádkozni új hivatásokért.

Az egyik legfontosabb ünnep Mint arról a magyarkurir.hu is írt, a Pünkösd az egyik legrégebbi, egyben a húsvét és a karácsony után a harmadik legnagyobb keresztény ünnepnek számít, melyet minden évben a húsvét utáni ötvenedik napon tartanak. Az MKPK Sajtószolgálat tájékoztatójából kiderül, hogy a Pünkösd előtti szombaton tartják minden évben a csíksomlyói búcsút, amelyre a Kárpát-medence legtávolabbi pontjairól is elutaznak a hívők. Idén az ünnepi szentmise szónoka Felföldi László pécsi megyéspüspök volt. Esztergomban a hagyományoknak megfelelően pünkösdvasárnap tartják a bérmálást az esztergomi bazilikában. A magyarkurir.hu szerint idén nyolcvanegy fiatal és felnőtt számára szolgáltatta ki Erdő Péter a szentséget.

A főpásztor szerint öröm tehát a pünkösd ünnepe: öröm a megtérés miatt, öröm a mennyben és a földön, hiszen maga Jézus mondja, hogy nagyobb az öröm a mennyben egy megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igazon. Örülünk mi magunk is, hogy megnyílt az utunk az üdvösség felé, és mások is megkapják a Szentlélek ajándékát.