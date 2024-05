Programdömpinggel nyit a nyár Komárom-Esztergom vármegyében. Kicsiknek, nagyoknak, sportbarátoknak és kultúrarajongóknak egyaránt remek lehetőségeket tartogat június első hétvégéje. Ezekből gyűjtöttünk össze most egy csokorra valót.

Peter Sramek Tárkányban nyitja a nyarat, de nem ő az egyetlen sztár, aki vármegyénkbe érkezik. Programban gazdag hétvége elé nézünk...

Egész hétvégés programok

Fazekas hétvége Tatán

Pénteken kezdődik és vasárnap estig tart a Fazekasmester Találkozó és Konferencia Tatán. Ízelítő a programokból: pénteken 13 órától a Tatros zenekar - Ladányi Ferenc és barátai moldvai, gyimesi koncerttel és táncházzal vár mindenkit a Tatai-vár udvarán. 16 órától a Kenderke ad néptáncműsort. Szombaton 10-kor nyílik a fazekas kirakodóvásár a várudvaron, de lesz agyagozás, íjászverseny is, este pedig koncert és táncház a Pengő Zenekarral. Vasárnap a vásár és kiállítás mellett a Gyémánt Gospel Kórus is fellép, és a pötörkések is műsort adnak, valamint táncház is lesz a Kincső Zenekarral.

Falu- és családi nap Bajon

Péntektől vasárnapig rendezik meg a falu- és családi napot. Pénteken 19 óra 30 perctől fellép az Ezüst Sólyom, 20 órakor pedig a Bikini. Szombat reggel kezdődik a főzőverseny, majd bábszínházba várják a gyerekeket. 11 órától lesznek játékok, ugrálóvár, kiállítások és vásár. Délután fellépnek a helyi csoportok, este pedig Miller Zoltán és Vágó Bernadett érkezik. Vasárnap a Kaméleon színház előadását lehet megtekinteni 17 órakor.

Péntektől vasárnapig Szeláví

Az idei Szelávi fesztivált Dömösön rendezik meg, május 31 és június 2. között. A nyárköszöntő rendezvényen fellép az Aranyakkord formáció, Leskovics Gábor "Lecsó", a Lázár tesók, de zenél Hegyi Dóra, vagyis Ohnody is. Táncházzal várja a fesztiválozókat a Hét Hat Club, de koncertet ad Szesztay Dávid, Agócs Márton és Fejér Mihály, vagyis az Aurevoir. frontszekciója, Henri Gonzo és a Papírsárkányok és a Platon Karataev is. Lesznek fenntarthatósággal kapcsolatos beszélgetések, kiállítások és workshopok is a természet ölelésében. Készülnek például virágbombák, papírkollázsok, florárium, de a kerámiafestés művészetébe is bepillantást nyerhetnek a látogatók.