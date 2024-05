Száz férőhelyes parkoló épülhet Tatán, a belvárosi részen. Az Ady Endre úthoz közel alakítják ki az új területet, ami a remények szerint megoldja a belvárosi parkolási problémákat.

Hamarosan elkezdődhet a Dobroszláv utcai fűtőmű épületeinek a bontása, hogy egy száz férőhelyes parkolót alakítsanak ki a helyén

Fotó: G.D.V. / Forrás: 24 Óra

Tata polgármestere, Michl József közösségi oldalán osztotta meg azt a videót, amiben dr. Szerencsi Richárd, a Tatai Városgazda Kft. cégvezetője, és a Fidesz-KDNP képviselőjelőltje beszél a beruházásról.

Épülhet a parkoló

– Egy nagyon fontos, sarkalatos kérdés számomra a választókörzetben a parkolási problémák megoldása. Beleértem a Bartók Béla út parkolási gondját, megoldását is, ami egy közeljövő-beli tervem, illetve az Ady Endre úti parkolók felújítását. Mint azt már önök is láthatták, a zöldfelületi rész, vagyis az úttesttől elválasztó rész már megújult, és most az a tervünk, hogy a parkolót is szeretnénk megújítani – mondta a videóban a képviselőjelölt, aki szerint most a terveik megvalósításának egy fontos állomásához érkeztek el.

– Lassan elérkezünk a Dobroszláv utcai fűtőmű telephelyének rendezéséhez. Ahogyan azt ígértük egy 100 férőhelyes parkoló kerül kialakításra. Az ehhez szükséges szerződés napokon belül alá lesz írva, és a bontási munkálatok is megkezdődhetnek – tette hozzá dr. Szerencsi Richárd.