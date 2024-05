Fejlesztés 1 órája

Kibővítik az esztergomi Zöld parkolót

A belvárosra is hatással van a most induló kivitelezés. A bővítés után továbbra is ingyenes marad a parkoló.

Újabb fontos fejlesztés kezdődik az esztergomi Prímás-szigeten, megvalósul a Helischer József út és a Gőzhajó utca által körbehatárolt területen található Zöld parkoló II. üteme – közölte közösségi oldalán Hernádi Ádám, Esztergom polgármestere. Megvalósul az esztergomi Zöld parkoló II. üteme

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra Mint arról korábban beszámoltunk, az I. ütem még 2022-ben készült el, az akkori projekt során személygépjárművek és buszok számára is létrehoztak parkolóhelyeket, de a kivitelezés tartalmazta például a közvilágítás kiépítését, a csapadékvíz-elvezetést és még egy nyilvános illemhelyet is létrehoztak. Hernádi Ádám a minap ismertette, hogy hatalmas siker a Zöld parkoló, hiszen szinte folyamatosan nagy kihasználtsággal működik, éppen ezért szükség van a bővítésre. A fejlesztés során 100 új gépkocsi parkolóhelyet, valamint 3 új mozgáskorlátozott parkolóhelyet is ki fognak alakítani, ezáltal tovább tudják enyhíteni a nagy járműforgalom miatt a belvárosra nehezedő nyomást. Közölte, hogy a murvás parkolót a kivitelezés idejére le fogják zárni és kijelentette, hogy a kibővített parkolót a jövőben továbbra is ingyenesen lehet majd használni. Az esztergom.hu-n azt is írták, hogy a bővítéssel egy időben a zeneiskolához vezető járdaszakaszt 50 méter hosszú burkolt felülettel egészítik ki, így a zöld parkoló össze lesz kötve a Bottyán-híddal.



