Az ünnepségen Markó Éva óvodapedagógus, óvodavezető-helyettes köszöntötte a meghívott vendégeket, majd elmondta, hogy már nagyon várták az óvoda ötvenedik születésnapját, majd Szikorszki János, a falu lelkes költője olvasta fel erre az alkalomra írt versét.

Műsorral készültek a gyermekek az óvoda születésnapjára.

Hunyadi Balázs polgármester beszédében felidézte, hogy 1947-ben nyílt először Pilismaróton óvoda. Az igazi aranykor Sáros Andrásnével – azaz Juci nénivel – vette kezdetét 1957-ben, az ötletekkel és szorgalommal igazán óvodává tették az akkori intézményt. Göbölös Jánosnak, Pilismarót korábbi első emberének vezetése alatt kezdődött el az új – vagyis a most Pilismaróti Mesevár Óvoda nevet viselő intézmény – építése, melyet 1974-ben avattak fel. Megköszönte a mindenkori óvodavezetők és az óvodapedagógusok eredményes munkáját, hiszen hivatásuknak megfelelően elhivatottan nevelték, illetve nevelik az óvodásokat. A település vezetője végül beszélt a jövőről is: említette, hogy a Magyar Falu Program keretében részlegesen megújulhat az intézmény, illetve két vállalkozás támogatásából a nyári szünetben a játszóudvart is felújítják.

Az óvoda ötvenedik születésnapján az óvónéniket is méltatták

Az ünnepi műsor után Erős Gábor országgyűlési képviselő méltatta az óvodában dolgozókat, hiszen a gyermekek velük töltik el mindennapjaik jelentős részét. Véleménye szerint azért is fontosak az óvodafelújítások és a bölcsődeépítések, hogy a fiatalokat minél jobb körülmények fogadják.

A beszédek után a helyi iskola két diákja is versekkel köszöntötte az óvodásokat, majd Erős Gábor és Hunyadi Balázs virágcsokorral köszöntötte Sáros Andrásné korábbi óvodavezetőt, illetve Szathmári Sándornét, az intézmény jelenlegi vezetőjét.