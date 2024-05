A Gyermelyi Kippkopp Napköziotthonos Óvoda újabb mérföldkövéhez ért, azon kívül, hogy két csoporttal bővült az intézmény, fel is újították. Az óvoda születésnapját és megújulását ünnepelték a településen.

Ötven éves lett a gyermelyi óvoda

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

– Nagy dolgok ezek egy település életében, de amikor a gyerekeinkről van szó, akkor pedig igazán nagy ünnep, mert tényleg ők a jövő, az álmaink megvalósítói – emelte ki Kókai Rita, a település polgármestere.

Az óvoda korábbi vezetőit is köszöntötték

Az eseményen, amelyen részt vett a vármegyei közgyűlés elnöke, Popovics György is, az óvoda korábbi vezetőit is köszöntötték, többek között dr. Balogh Jenőnét, aki az intézmény első vezetője volt. A jelenlegi óvodavezető Fridrichné Bitter Ildikó ünnepi beszédében felidézte az elmúlt ötven évet.

Duplán ünnepelhettek a gyermelyiek, mert a születésnap mellett egy fejlesztésnek is örülhettek, két új csoportszobával bővült az intézmény, valamint a konyharészleg is megújult. A gyermekeknek is készültek programokkal, az estét pedig a Szomori Fiúk zárták. A gasztronómia mellett a helyi kézművesek portékáival találkozhattak a látogatók.

A beruházások sora azonban még nem áll meg.

– Rengeteg tervünk van, és az a jó egyébként, hogy nemcsak így hirtelen jönnek, hanem azért szépen megvan ennek az íve. Mi időt szánunk arra, hogy ezeket a fejlesztések összetegyük. Az iskolánk energetikai felújítása lesz most a következő legnagyobb projektünk. Ezek a gyermekek, akik itt vannak az óvodában, egyszer csak átmennek az iskolába. De egyébként is nagyon sok igény merül már fel. 2003-ban újult meg az intézmény. Az akkori igényekhez képest egy igazán fejlett volt az iskolánk, de az idő eljár az épületek felett, más igények vannak. Az energetika egy része lesz, ehhez pedig még hozzájön az önkormányzat önereje – tette hozzá.

Újabb tervek

Az iskolán kívül a település főterét is szeretnék megújítani, a tervek is megvannak már erre. A sportélet érdekében épületet szeretnének vásárolni, mert rengetegen sportolnak Gyermelyen. A településen kültéri kondipark is található, amelyet előszeretettel használnak a helyiek.

– Szerencsére nagyon sokan sportolnak, ami nagy öröm! Most csak néhány tervet emeltem ki, de ezenkívül számtalan fejlesztést szeretnénk megvalósítani – hangsúlyozta Kókai Rita az újabb gyermelyi beruházások kapcsán.

Összefogás

A helyiek összefogásának köszönhetően újult meg az óvoda.

– A közbeszerzés első szakasza elég borús képet mutatott. Akkor egy olyan vállalkozó nyerte el a közbeszerzést, aki nem volt felkészülve erre a projektre. Hála Istennek a második szakaszra szépen helyére kerültek a dominók. Én tényleg addig nem aludtam egyetlen éjszakát sem, de amikor megtudtam, hogy a helyiek a befutók, minden kő lehullott rólam, és tudtam, hogy nagyon jó kezekben van az óvoda – mondta a település polgármestere.