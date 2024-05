Tudják-e, hogy a jelenlegi városvezetés több mint 2 milliárd forint adósságállományt halmozott fel ismét? – teszi fel a kérdést Takács Károly, a Fidesz-KDNP oroszlányi polgármesterjelöltje.

Oroszlányi polgármesterjelölt Takács Károly, a Fidesz-KDNP színeiben

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Miként a minap megjelent, közösségi oldalon videóban fogalmaz, 2010-ben, az első polgármesteri ciklusában ugyanezzel szembesült, akkor a kormány átvállalta az adósságállományt. Elmondta azt is, hogy mi a legfontosabb feladat ma Oroszlányban. Először is rendezni a város költségvetését, továbbá a fejlesztési forrásokat látható módon felhasználni – emelte ki, majd a helyi lakossági adókkal kapcsolatban is emlékeztetett néhány fontos dologra.

Például arra, hogy 2010-ben egy válsághelyzet után kivezették a helyi adókat, így az építmény adót is a költségvetésből. Sajnos egy pandémiás, egy háborús helyzet után, amikor igen sok terhe van a polgároknak, a regnáló városvezetés ismét bevezette ezeket az adókat.

Az oroszlányi polgármesterjelölt szerint ez csak baloldali kampányhúzás

Hozzátette, ugyan a múltkori testületi ülésen arról döntöttek, hogy 2025-től visszaállítják a megemelt és az újra kivetett helyi adókat, de felhívja a figyelmet, hogy semmit sem szabad a véletlenre bízni.

Ha ránk bízzák a várost, nem a baloldali recept alapján vezetjük. Gazdálkodunk és tervezünk. Nem ötletelünk és kapkodunk. A baloldal egyetlen megoldása a saját maga okozta problémákra az adókivetés és a megszorítás. Emlékezzenek csak, volt már ilyen kampányhúzás az oroszlányi baloldalnak!

– zárta szavait.