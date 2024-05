Népszerű kiránduló helye nem csak a helyieknek, hanem a turistáknak is az Öreg-tó. A tópart nagy része már megújult az elmúlt évek alatt, azonban a tófarokra még ráfér egy "ráncfelvarrás". Most ez is megtörténhet, ugyanis a testület döntése szerint nagy átalakítások várhatóak a környéken. Mint arról korábban a Kemma.hu is beszámolt, az Építők parkjához hasonlóan népszerű fejlesztések lesznek a területen.

Értékesíteni szeretné az Öreg-tó tófarok részén lévő büfék területét az önkormányzat

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Az áprilisi testületi ülésen döntöttek többek között arról is, hogy megépülhet-e az új parkoló a Fáklya utca elején, illetve, hogy mi legyen a mostani büfék sorsa.

Tovább szépül az Öreg-tó

– A Fáklya utcában, a meglévő büfésor helyett egy teljesen új, gyönyörű, új fejlesztést szeretnénk látni. Ehhez az önkormányzat az alapot teremti meg. Egy szerviz utat építünk és az infrastruktúrát igazítjuk ott ki. De van ott egy csaknem háromezer négyzetméteres terület, ez a büfésornak a területe, amit a testület döntése szerint az önkormányzat értékesíteni fog. Mellette pedig van egy magántulajdon, amit viszont mi szeretnénk megvásárolni, oda egy parkolót szeretnénk építeni – magyarázta a Kemma.hu-nak a polgármester. Hozzátette: a beruházással a Fáklya utca elején egy közel száz férőhelyes parkolót alakítanának ki.