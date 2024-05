Hernádi Ádám, a város polgármestere elmúlt hetekben a közösségi oldalán számolt be arról, hogy az esztergomi Vaszary Kolos Kórháznál, illetve Esztergom-Kertvárosban, a Wesselényi Miklós utca és a Damjanich utca kereszteződésénél lévő zebra is okossá vált. Immár ezen a két helyszínen is úttestbe épített LED prizmák jelzik a sofőröknek, ha gyalogos halad át előttük. Az elmúlt hetekben megvalósult fejlesztéseknek köszönhetően már négy okoszebra is található Esztergomban.

Közönségszavazáson dől el, okoszebra válik-e az esztergomi Bánomi út 5. szám előtti gyalogos-átkelőhelyből.

Forrás: Google Streetview

Nyáron készülhet el az új okoszebra

Ez a szám akár belátható időn belül tovább növekedhet, ugyanis a Generali a Biztonságért Alapítvány jóvoltából most közönségszavazás keretein belül dől el, mely településen fognak egy iskolához közeli gyalogos-átkelőhelyet „okossá” alakítani. Az Országos Balesetvédelmi Bizottság adatai alapján összeállított listán szerepel az esztergomi Bánomi út 5. szám előtt található zebra is, mely egyébként az Esztergomi József Attila Általános Iskola, illetve az Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium közelében található.

A lakosságnak egészen május 27-ig van lehetősége arra, hogy leadja a voksát az általa legveszélyesebbnek vélt gyalogos-átkelőhelyre. A nyertes zebrát a nyár folyamán fogják átalakítani okossá, így az új tanévben már a LED prizmák is segíthetik az úttesten való biztonságos átkelést.