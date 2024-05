A daruskocsi volt a kedvenc a tatabányai tűzoltóság laktanyájában. A gyerekek most bátran, vagy kicsit félszegen de kipróbálhatták, hogy milyen is a magasba emelkedni a kosárral. A Nyitott Szertárkapu eseményén közel ezer vendég érkezett a vármegyei tűzoltókhoz. De az egész vármegyében várták a hivatásos, az önkéntes és az önkormányzati tűzoltóságok is a látogatókat.

A gyereknap alkalmával a tűzoltóságok Nyitott szertárkapuval várták a családokat

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Vasárnap mindenki kicsit kipróbálhatta milyen is lehet tűzoltónak lenni. A gyerekeket apró méretű tűzoltóruhákkal és sisakokkal várták. És papír tűzoltóautókat is tudtak hajtogatni.

Nyitott szertárkapu gyereknapon

Varga Mihály Sebestyén, a Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője a Kemma.hu-nak elmondta, hogy a tatabányai laktanyába mintegy ezer fő érkezett a Nyitott szertárkapu alkalmával.