Kitiltották a 6 év alattiakat az eperföldről

Eperrel dobálóznak, letapossák a növényeket, ráadásul az ágyások között végzik el kis- és nagydolgaikat. Ezeket elégelte meg Tóth Kata, a vértesszőlősi eperföld tulajdonosa, aki kitiltotta a 6 év alatti gyermekeket a családi vállalkozás teljes területéről.

Fotókon a gyönyörű sarki fény, amit vármegyénk több pontján is látni lehetet!

Olvasóink is szemfülesek voltak az éjjel. Gyönyörű, impozáns fotókon örökítették meg a sarki fényt.

Vármegyei listák: a Fidesz-KDNP a vidékre is figyel, a DK helycserés támadással nyit

A vármegyei pártlisták szereplői között szoci veteránokat is találtunk, és egy különös DK-helyzetre is felfigyeltünk. A kormánypárt eközben a vidék hangját is hallatná. A Fidesz-KDNP listáját a jelenlegi elnök, Popovics György vezeti. Összegyűjtöttük, hogy a június 9-i választásokon kik kerülhetnek be a Komárom-Esztergom vármegyei közgyűlésbe.

Kislány életét mentette meg a lelkisegély-vonal

A 12 éves kislány rémült volt, s őszintén vallott szándékairól.

Magyar Péter agresszíven támadt a templomból távozó békés emberekre (videó)

A jelenetet a baloldal messiásának kampánygurui is vállalhatatlannak tartották, ugyanis az nincs fent a Facebook-oldalán.

Bagdy Emőke elmondta, hogyan tudta meg, hogy megölték a fiát (videó)

2023 októberében, Amerikában meggyilkolták Császár Zsoltot, Bagdy Emőke 53 éves fiát. Az ismert pszichológus most egy mély és őszinte interjúban beszélt a tragédiáról.