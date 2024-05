Neszmélyen a Sertésvölgyi pincesoron helyi termelők kínálták a hegy levét, az üstben pincepörkölt rotyogott az éhes vándorok számára, élőzene fokozta a hangulatot. Idén az Ivó-napi Nyitott Pincék és Pünkösdi Kockás Kötény Fesztivál is pünkösd előtt szombatra esett.

A Sertésvölgyi pincesoron helyi termelők kínálták a neszmélyi hegy levét, az üstben pedig pincepörkölt rotyogott

Fotó: Beküldött

Soltész Babett, közművelődési szakember mesélt a Kemma.hu-nak a rendezvényekről.

Folytak a neszmélyi borok

– A körtefa árnyékában és a hűvös pincékben helyi és környékbeli látogatók ízlelték az irsait, a biankát az olaszrizlinget és még számtalan ízletes és díjnyertes neszmélyi bort. A gazdák szívesen öntötték a nedűt. Közben anekdotákat meséltek Albert király vagy Mátyás itt tett látogatásáról. Mások az idei várható termésről diskuráltak, vagy épp bordalokat énekeltek a hozzájuk betérőknek – elevenítette fel a jó hangulatot Babett. A programot egyébként a Neszmélyi Szőlőbarátok Egyesülete (NESZE) szervezte, mely a neszmélyi bor hírének öregbítését, a hagyományos borkészítést, az ezzel járó hagyományok őrzését és népszerűsítését tűzte ki céljául.

Közben a borkóstoló szomszédságában népi kézművesek ajánlották portékáikat. Az érdeklődők ki is próbálhattak egy-egy technikát. Agyagból medált, újságpapírból kosarat, kavicsból színes képes emléket, vagy esetleg szélforgót is készíthettek. A közművelődési szakember azt is elárulta, hogy a fergeteges hangulat még a kalózokat is Neszmélyre csalta.

Mocsai Pajtaszínház Bozai Éva – Adorján Viktor: Oda az igazság? című színpadi játékával szórakoztatta a közönséget

Fotó: Beküldött

Kincset kerestek a kalózok

– A programok közben kalózok kötöttek ki a Duna parton. A Helytörténeti kiállítás épületétől a Sertésvölgyig szerettek volna eljutni, és az ott lévő kincsesládát kifosztani. Útjuk során számtalan akadályt kellett leküzdeniük, hogy elérjék a célt. Mielőtt megkaparintották volna a kincset szerencsére bátor jelentkezők megelőzték őket és megmentették a kincsesládát. Természetesen nem kellett megijedni, nem érte a települést semmiféle rablótámadás. Csak egy interaktív játékot rendeztek a fesztivál ideje alatt, ahol a résztvevők az állomásokon különböző feladatok, utasítások segítségével eljutottak a kiállítástól a pincesorig. Ott a ládika felnyitásával el is nyerték jutalmukat. Az élményen kívül ajándékokat is hazavihettek magukkal – magyarázta Babett.

Nézőkből statiszták

A Mocsai Pajtaszínház Bozai Éva – Adorján Viktor: Oda az igazság? című színpadi játékával szórakoztatta a közönséget, melyet Gábor Klára rendezett Az igazmondó juhász című népmese alapján.

– A nézőkből már a harmadik percben statiszták lettek, van, aki a vásári forgatag tömegjelenetének lett részese, esetleg a juhász nyáját gazdagította, mérges kutya is ugatott a tömegből. A Nemzeti Művelődési Intézet Komárom-Esztergom Vármegyei Igazgatóságának játszóházában pedig óriás kockákból rakhatták ki egy-egy hungarikum képét a gyerkőcök – sorolta a Pünkösdi Kockás Kötény Fesztivál programjait a közművelődési szakember.