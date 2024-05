Előbb Bajóton, majd Süttőn is nagy sikerrel adta elő 75 perces zenés táncos utazását az idén 75 éves Bányász Táncegyüttes a kárpátmedence tánc és zenei hagyományait bemutatva. A vidékjárásra a Hagyományok Háza felkérésére a Petőfi Sándor program részeként indultak el az együttes tagjai. Az interaktív műsort, amelyen a közönséget is megénekeltették, elviszik Héregre is, ahol Szent Iván éj alkalmából lép majd fel a Bányász Táncegyüttes.

A programsorozat célja, hogy a táncegyüttes a magas minőségű néptánc és népzenei műsoron keresztül bemutathassa a hagyományokat, táncokat, zenéket a kisebb falvak közönségének. A műsort, amelyet Emmer Róbert, a Bányász igazgatója szerkesztett, a táncegyüttes zenekara, a Gelencsér János vezette Dobroda kísér. A következő úticél Héreg lesz, ahová Szent Iván éj alkalmából viszi el az előadást a Bányász Táncegyüttes.