Napsütésben a hagyományőrzés csúcsa: fotókon a nagy, tatabányai népművészeti fesztivál

Tizenkettedik alkalommal rendezik meg a népművészet színes forgatagát Tatabánya központjában, az Ago­rában és környékén. A Forgórózsa Fesztiválra ezúttal is érkeztek határon túlról is színes viseletekbe öltözött fellépők, s a kézművesvásár is sokakat vonzott.

Nagy érdeklődés mellett zajlik Tatabánya központjában, a Vértes AGorájában és környékén a XII. Forgórózsa Fesztivál. Ezúttal a díszvendégek közt a gencsapáti, györgyfalvi és Ipoly-menti hagyományőrzők. Kiállítások, pályázatok, fashmobok mellett gálák, bemutatók színesítik a hagyományőrzőket felvonultató programot.

GALÉRIA: Így mulattak kicsik és nagyok a 12. Forgórózsa Fesztivál második napján (Fotó: Z.M.) Fotók: Zetovics Márió

Vasárnap népi játék fesztivál után a Los Andinos együttes koncertezik, majd szlovák hagyományőrzők érkeznek, s este a Júlia Kozáková és a Manusa zenekar adja a talpalávalót az Agora előtti téren.

