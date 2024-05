Nagy István elmondta, a Vidékfejlesztési Program keretében az Ácsi Termál-Kertészet Kft. 1,2 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatást nyert a 6 milliárd forintos fejlesztéséhez. A projekt keretében üvegház épült, a kertészeti tevékenység versenyképességéhez pedig hozzájárulnak egyéb fejlesztések is, ilyen a hűtőkamra, és a már meglévő termálkút és a megvalósítási helyek közötti termálvezetékek kiépítése.

A működési tevékenység tavaly márciusban kezdődött, rá egy évre palántázni kezdték az üvegházat. A felépült létesítményben – amely hazánk egyik legnagyobb és legmodernebb uborkatermesztő üvegháza – 6,5 hektáron termesztenek, évente 12-14 millió uborkát. A terményt Magyarország mellett Szlovákiában és Csehországban is értékesítik. Az agrárminiszter arra is kitért, a vidék népességmegtartó erejét is ösztönzi a beruházás, hiszen 80 új munkahelyet teremtettek.

Nagy István szerint töretlen a fejlődés

Az agrárminiszter azt is bejelentette, még egyszerűbb lesz pályáznia a vállalatoknak. A legfontosabb újítás az lesz, hogy előleget folyósítanak. A milliárdos pályázatoknál a beruházás 25 százalékának mértékéig, a kisebbeknél a fele értékig, hogy az önrészt ne előre, hanem a fejlesztés végére kelljen előteremteni.

Kiemelte, 2010 óta töretlen a fejlődés az agráriumban, a pályázati lehetőségekkel pedig élni kell, hátrahagyva a 20 századi technológiákat. Hangsúlyozta, a geotermikus energia felhasználásával a nyugati versenytársakat is meg lehet előzni, mert sokkal kedvezőbb árú, mint a fosszilis energia, amelyet ők használnak.