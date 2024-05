A minibölcsőde után még egy nagy projektbe vágják a fejszéjüket a helyiek. Most a művelődési házat szeretnék felújítani.

Új köntöst kap a tárkányi művelődési ház

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

A község önkormányzatának az „Élhető települések” című felhívására benyújtott pályázatán európai uniós forrásból származó, vissza nem térítendő támogatást nyert.

Fontos színtér a művelődési ház

– A művelődési ház kapcsán is közbeszerzésen van már a pályázat, ez szintén egy TOP-os százötvenmillió forintos pályázatunk, úgyhogy reméljük, az is rövidesen elindul és szebbé varázsoljuk a kultúrházunkat. Ezenkívül a mellette lévő Idősek Klubja is a beruházás része. A teraszt újítjuk fel, valamint a belső berendezés is megújul. Nagyon-nagyon ráfér mindegyikre – emelte ki Major Lászlóné, a település polgármestere.

A felújítás célja, hogy az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva csökkenjenek a hozzáférhetőség különbségei, biztosítottak legyenek a mai kor igényeinek megfelelő színvonalú környezetben a hasznos szabadidő-eltöltés infrastrukturális feltételei.

A projekt eredményeként a település központjában elhelyezkedő közösségi-kulturális és közművelődési funkciót ellátó művelődési ház és klubház épületének az energetikai felújítása nagyrészt a meglévő elrendezés mellett, nagy átalakítás és bővítés nélkül, az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzéssel kiegészítve jön létre.

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, százhuszonhétmillió forintból valósulhatott meg a minibölcsőde a tárkányiak nagy örömére múlt csütörtökön. A helyi óvodások műsorral készültek az eseményre, a bölcsisek pedig már fel is avathatták az intézményüket, amely egy csoporttal, hét fővel indult.