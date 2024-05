Máig feldolgozatlan a tragédia, ami éppen 22 évvel ezelőtt, május 9-én történt a Fejér megyei kisvárosban. A móri mészárlásként elhíresült bankrablásért Weiszdorn Róbert 40 évet kapott.

A móri mészárlás 22 éve történt. A bankrablás tatabányai elkövetőjét, Weiszdorn Róbertet negyven évre ítélték

Forrás: FMH-Archív (NN)



Ma huszonkét éve történt a magyar krimináltörténelem legvéresebb rablógyilkossága, a móri mészárlás. Két tatabányai férfi, az azóta öngyilkosságot elkövetett Nagy László, valamint Weiszdorn Róbert a bankfiókot kirabolta, az ott tartózkodó nyolc embert kivégezve. Weiszdorn azóta a szegedi börtönben tölti életfogytig tartó büntetését.

Mint azt korábban megírtuk, Weiszdornt társtettesként, nyereségvágyból, több emberen elkövetett emberölés bűntette, valamint lőfegyverrel és lőszerrel való visszaélés bűntette miatt ítélték életfogytiglani fegyházbüntetésre, úgy, hogy legkorábban 40 év után, 77 éves korában szabadulhat. Mint ismert, 2002-ben előtt Kaiser Edét és Hajdú Lászlót fogták el, mint gyanúsítottakat. Kaiser életfogytot, Hajdú 15 évet kapott, majd utóbbi esetében újraindult az eljárás. 2006-ban aztán Szebenyi István amatőr hadszíntérkutató háborús sírok keresése közben elásott ruhákat, fegyvereket, lőszereket talált a Tarján közeli erdőben. Nyomravezetői díját azóta se kapta meg.

Ez pedig egész új irányba terelte az egész nyomozást. 2007-ben Tatabányán fogták el a militarista Nagy Lászlót. A talált fegyverek nyomán először a veszprémi postásgyilkossághoz tudták őt kötni, majd Mórhoz. Be is ismerte, hogy köze volt a bankrabláshoz. Így jutottak el Weiszdorn Róberthez is. Nagy később öngyilkos lett a cellájában még a tárgyalások előtt.

Megyénket is megrázta: a 22 éve történt móri mészárlás elkövetői tatabányaiak voltak

Az emberekbe oly mélyen beleivódott ez az esemény, hogy legtöbben máig élénken emlékeznek arra is, mit csináltak aznap, hol, hogyan érte őket a hír. A feltűnően nagyszámú rendőri jelenlét, az utak teljes ellenőrzése, a kiszivárgó információk arra engedtek következtetni: itt valami nagyon nagy baj történt.

Weiszdorn azóta időről időre megszólal. Tavaly szeptemberben 15 évnyi hallgatás után törte meg a csendet a móri mészárlás tatabányai elkövetője

Normális ember nem csinált volna ilyet, ami ott történt. Nagyon sajnálom, hogy sok embernek tönkrement a családja, ahogy a mienk is tönkrement. Tudom, hogy ez annyira szörnyű tragédia, hogy erre bocsánatot találni talán nem is lehet

– ezek a tatabányai Weiszdorn Róbert szavai, aki több mint 20 évvel a móri mészárlás után adott exkluzív interjút a Blikknek a Szegedi Fegyházból. 73 évesen szabadulhat.