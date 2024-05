Hatalmas botrány volt Tatán 4 éve, maikor az Avalon Center Kft. bejelentette, hogy következő szállodáját Tatán akarja felépíteni. A tópartra tervezett építkezés megakadályozására az egész város összefogott. Egy mozgalom is is szerveződött a beruházás megakadályozására, illetve 2 éve népszavazást is tartottak az ügyben. Bár ez végül érvénytelen lett a szálloda azóta sem épült meg. Michl József, Tata polgármestere most kijelentette, hogy nem is fog soha!

Fotó: Avalon Center Kft.

Két éve nem hallani semmit az Avalon szálloda tatai terveiről. A Kemma.hu is megkereste a cégcsoportot több csatornán keresztül és több módon, hogy megtudja milyen terveik vannak az Öreg-tó partján lévő egykori lovarda területével, ami a földhivatali bejegyzés szerint azóta is az Avalon tulajdonában van. De választ egyik megkeresésünkre sem kaptunk. Azonban ezzel nem vagyunk egyedül. Mint kiderült nemcsak a vármegyei lapot, de a tatai önkormányzatot sem méltatták válaszra.

Az Avaloné a terület

Michl József a májusi testületi ülésen képviselői kérdésre elmondta, hogy az önkormányzat nem fogja engedni, hogy az Avalon az Öreg-tó partján lévő 1841-es helyrajziszámú területre felépítse a tervezett szállodáját. Bár a módosított tervek már egy elfogadhatóbb koncepciót mutattak, a város tiszteletben tartja a lakók akaratát és nem módosította az Avalon kérésére az építési szabályzatot az adott területen. Sőt! Ennél még többet is ígért!

A szállodát az egykori Esterházy lóistálló helyére szerették volna felépíteni. A beruházáshoz változtatni kellett volna a helyi építési szabályzaton

Fotó: Avalon Center Kft.

– Szerettük volna megerősíteni a tataiakat, hogy nem kell aggódniuk a tóparti szálloda ügyében a továbbiakban sem, ahogyan az elmúlt két évben sem kellett. Hiszen semmi nem történt ebben az ügyben. Hiszen az a rendeletünk továbbra is érvényben van, amiben eldöntöttük, hogy ott a tatai tóparton, az istálló telkén nem tud épülni egy olyan nagy méretű szálloda, amit a tulajdonos betervezett, nem járultunk hozzá. Az általuk készítettet tanulmányra száz kérdést tett fel a város, amelyekre a mai napig nem kaptunk választ. És a testület 2022 februárjában döntést hozott arról, még a népszavazás előtt, hogy nem változtatja meg az építési szabályzat előírásait a telekre vonatkozóan – idézte fel az eddig történteket a polgármester, akit azóta sem keresett meg a beruházást tervező cég, a jövőbeni terveikkel kapcsolatosan. Hozzátette, hogy sokan azzal vádolják meg a várost, hogy már előkészítik a szálloda építését egy új út megépítésével. A polgármester ezt is cáfolta.