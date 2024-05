– Az volt a fő gondolatunk, hogy egy olyan felületet hozzunk létre, ami a mai viszonylatokban már elengedhetetlen. Hiszen ez az okos telefonokon használható egy alkalmazás. És talán a legjobban várt funkció a bejelentő, ez az a felület, ahol közvetlenül a város munkatársaival tudnak kapcsolatba lépni és az esetleges felmerülő problémákat kezelni – magyarázta az alpolgármester. Hozzátette: az új funkcióval egy régi ígéretet teljesítettek.

Rigó Balázs (balra) és Michl József az applikáció új funkcióival ismerkedik

Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

Régi ígéret

– Ígértük még korábban, hogy egy további lépést teszünk, hogy a kényelmi funkcióit tovább bővítsük az alkalmazásnak. Az volt a szándékunk, hogy a Tata Kártyának azt a lehetőséget biztosítsuk, hogy első körben legalább azok számára, akik megújítják a Tata Kártyájukat, ne kelljen befáradni a Tourinform irodába, hanem ezt online is megtehessék ezen az applikáción keresztül. Itt is hangsúlyozni kell, hogy ehhez is regisztrálni kell, nem elég letölteni a programot, hanem meg kell adni a személyes adatokat. Másként nem tudja a rendszer ellenőrizni, hogy az illető jogosult-e a kedvezményre. Erre például lehetőség van akár közvetlenül egy rendezvény belépőjének megvásárlása előtt is, hiszen azonnal életbe lép az érvényessége – mutatta az applikáció új funkcióját Rigó Balázs.