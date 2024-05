A beruházás hivatalosan is elindult, de a kivitelező a közművek kiváltását és a mélyépítési munkákat már el is végezte. A következő három hónapban megépülnek a járdák, a kapubejárók, a parkolók, az utak és a parkosításra is sor kerül. A beruházás a TOP Plusz pályázat keretében, az EU, a Kormány és az önkormányzat közös finanszírozásában, mintegy 550 milliós keretből valósul meg – írta a képviselő a bejegyzésében.

Időközben a MÁV-val is sikerült megállapodni a vasúti megállóhely környezetének rendezéséről, melyben tevékeny szerepet vállal az önkormányzat is.