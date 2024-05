Szerencse, hogy a fedett részleg és a gyógyvíz akkor is opció, ha az időjárás nem éppen baráti. Pedig mi sem adna remekebb alkalmat a kinti fürdőzésre, mint a pünkösdi hosszú hétvége. A sors fintora azonban valahogy mindig az: ha az időnek el kell romlania, akkor el is romlik, ráadásul az esetek nagy részében ennek pont hétvégén kell bekövetkeznie. S valljuk be, nehéz azzal vigasztalni magunkat, hogy májusi eső aranyat ér, amikor kintre tervezett programunkat is elmossa.

A strandok tulajdonosai is jobban szeretik, ha minél előbb bekopogtat a meleg, de mostanában a június is meglehetősen esősnek mondható. Jelen állás szerint vasárnaptól egész kellemes lesz az idő, kár, hogy hétfőre ismét megérkezhet az eső, na de esernyő és esőkabát is van már a világon. Azért ne keseredjünk el nagyon, az idő biztosan ezeket az emlékeket is megszépíti majd. Nyár közepén, a fullasztó hőségben persze jó lesz visszagondolni arra, milyen szép is volt májusban, amikor csak 17 fokot mutatott a hőmérő, egy kicsit csöpögött az eső, és a nap sugarai csak néha tudták átverekedni magukat a sűrű fellegeken... Ha mással nem is ezzel vigasztalhatjuk magunkat.