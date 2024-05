A Vérteserdő Zrt. hivatalos közösségi oldalán osztotta meg a hírt, hogy a kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium és Petőfi Sándor Általános Iskola diákjai számára tartottak érdekes bemutatókat. A madarak és fák napja alkalmából a tanulók három tematikus előadás keretében ismerkedhettek az erdő élővilágával.

Így telt a madarak és fák napja Kisbéren

Fotó: Boglári Zoltán / Forrás: Vérteserdő Zrt./Facebook

Előadások a madarak és fák napján

Bemutatták az év fáját és az év madarát. Erdei állat- és növényhatározásra is sor került. A gyermekek testközelből láthattak állatbőröket és trófeákat. Az erdei viselkedés alapvető szabályaival is megismertették őket. A második előadás vármegyénk nagyvadfajairól és élőhelyükről szólt. Úgy, mint a gímszarvas, a dám, az őz, a muflon, és a vaddisznó. A hivatásos vadászok vadvédelmi és vadgazdálkodási feladatait is megtudhatták. Végül egy játékos távcsöves felismerésen is részt vehettek a diákok. Az izgalmas eseménynek a Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtárban adott otthont.