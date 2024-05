Zentai Ferenc, a legókiállítás tulajdonosa elmondta, immár negyedik alkalommal jöttek Komáromba, az Arany 17 Rendezvényközpontba. Hozzátette, gyűjteménye sokkal nagyobb, mint az itt kiállított anyag, ráadásként folyamatosan bővül. Igyekeznek szem előtt tartani, mit állítottak már ki a helyszínen, és minden alkalommal cserélik a legókat.

A legókiállítás minden korosztály tetszését elnyerte

Fotó: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

Vannak visszatérő témák is, mint a Csillagok háborúja, de ezúttal sok csajos legót is hozott magával, amelyek eddig nem voltak dominánsak. A Disney is sok újdonságot dobott piacra, illetve a Friends szériából is hozott kockákat. Népszerűek a Minecraft-legók is, de a szuperhősök is mindig nagy sikert aratnak. A tárlat egyre több dinoszaurusszal is bővül.

A kiállítás mellett játékokkal is készültek. A DUPLO játszószőnyeg a kisebbeket várta, a nagyobbak pedig szabadon építhettek kockákból. Emellett kisebb és nagyobb mozaikképeket is ki lehetett rakni, de a tárlathoz kapcsolódó kvízjátékot is sokan kitöltötték, amellyel a nap végén legókat lehetett nyerni.

Tovább bővül a legókiállítás

– Ha csak rajtam múlna, A Gyűrűk Urát építeném tovább, ez a szerelemprojektem – mondta Zentai Ferenc. – Eddig a Megyét sikerült megépítenem, de most jönnének a hegyek, barlangok, a tündeváros. A Star Warsért gyerekkorom óta rajongok, így azt a gyűjteményt is folyamatosan bővítem. De nem vagyok önző, a látogatók igényeit is fontosnak tartom kiszolgálni.