A Tata.hu számolt be arról, hogy újabb notebookokat kaptak ebben a hónapban a tatai diákok a Klebelsberg Központnak és a Tatabányai Tankerületi Központnak köszönhetően, egy központi projekt részeként. Április 30-án a Vaszary János Általános Iskolába több, mint 120 laptop érkezett.

A Klebelsberg Központ és a Tatabányai Tankerületi Központ együttműködésében zajlik a „Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára” elnevezésű projekt. Ennek harmadik ütemében Tata négy intézményének öt feladat ellátási helye kapott áprilisban összesen 382 darab, saját használatú tanulói és intézményi notebookot.

A laptopokat 5, 6 és 9 évfolyamos diákok kapják

A projekttel kapcsolatban dr. Takács Ádám, a Tatabányai Tankerületi Központ szakmai vezetője elmondta, hogy a kormányzati cél alapvetően az, hogy a digitális oktatáshoz egyenlő feltételekkel tudjanak hozzáférni a diákok és a pedagógusok.

– A 2022-ben kezdődött program során idén április és június között országos szinten 193 702 darab notebookot osztanak ki az 5., 6. és 9. évfolyamos tanulóknak, és oktatási céllal meghatározott darabszámban a pályázattal érintett állami, egyházi, nemzetiségi önkormányzati és magánfenntartó által fenntartott, mindösszesen 2581 köznevelési intézménynek – magyarázta a szakmai vezető.

Regisztrálni kellett

– Ezeket az eszközöket azok a tanulók kapják meg, akik korábban regisztráltak és így jelezték igényüket. Tavaly ősszel a 7. évfolyam már kapott 105 gépet, illetve 39-et intézményi felhasználásra, most pedig 126 újabb notebookot kaptunk az 5. és 6. évfolyam számára, de információink szerint nekik még lesz lehetőségük regisztrációra – ígérte Varga Edit, a Vaszary János Általános Iskola igazgatója. – A koronavírus járvány óta egyre nagyobb mértékben használjuk a digitális tananyagokat, házi feladatokat is oldanak meg a gyerekek informatikai eszközökkel, s ezt szívesen is teszik, hiszen ezeknek a használata ma már elengedhetetlen – tette hozzá az intézmény vezetője.

Országos program

A 2025 december 31-ig tartó országos projektben a 495 fenntartóhoz tartozó intézményi körben összesen 579 ezer hordozható informatikai eszközt fognak kiosztani az iskoláknak. Az eszközöket négy éven át, felmenő rendszerben a felső tagozatos és középiskolás tanulók szülei/törvényes képviselői igényelhetik gyermekük számára. Emellett a pályázat lehetőség biztosít az intézmények modern megjelenítő eszközökkel (interaktív panelek), valamint a tanulói kreativitást és problémamegoldó képességet fejlesztő eszközökkel (robotok, 3D nyomtatók, mikroáramkörök, drónok) történő ellátására is.

Gyermekbarát okos város

Michl József polgármester a Vaszary Iskolában elmondta, hogy a Magyary-tervben elhatározták, hogy okos várost építünk, s még annál is régebben döntöttek arról, hogy Gyermekbarát Város lesz Tata.

– Nagy öröm számunkra, amikor ezekhez a gondolatokhoz mások is csatlakoznak, ezért köszönet a Klebelsberg Központnak és a Tatabányai Tankerületi Központnak, hiszen ezeket az eszközöket haza is vihetik a gyerekek – mondta a polgármester.