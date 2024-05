Május 14-én késő délután történt baleset az M1-es autópályán, Mocsa térségében. A karambol során egy arra haladó kamionnak is hirtelen lassítania kellett. A jármű rakterében illegálisan három fő is tartózkodott, akikre ráborult a rakomány. Mindhárman életüket vesztették. A baleset következtében kutyamentésre is szükség volt.