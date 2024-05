Ahogyan arról már korábban is szó esett, teljesen átalakul a tatai Fáklya utca az Öreg-tónál. Ezúttal Horváthy Lóránt képviselő videóban mutatta be, mi újul még meg a környéken. Ráadásul először kaphat a város kutyafuttatót.

Az Öreg-tónál fogják kialakítani Tata első kutyafuttatóját

Forrás: kutyabarathelyek.hu

Kutyafuttatót terveznek a városba

– Megújul a sétány, a sétány burkolata, a faátnövések megszűnnek és egy sima felületet kapunk majd. A murvás erdei út a tornapályához vezet, amely szintén megújul egy meseparkkal a gyerekek számára, és egy családbarát központtá alakul, míg a tópart másik sétány részén, a régi szabadstrand környékén, zöldövezetben kutyafuttatót tervez a város kialakítani, amely először valósul meg Tatán – emelte ki Horváthy Lóránt, a városrész képviselője, akit Michl József, a város polgármestere jó szívvel ajánl a tataiak figyelmébe, hogy a következő ciklusban is ő legyen a városrész képviselője.

Egy korábbi videóban Michl József polgármesterrel mutatták be azokat a változásokat, amelyek megvalósulhatnak a Fáklya utcában.

– Az utca megújítása úgy történik majd, hogy egy kerékpárút is épül és gyalogút egészen a tópartig – kezdte Michl József polgármester, aki kiemelte, hogy az eléggé elavult büfésor teljes egészében megújul.

Az áprilisi testületi ülésen döntöttek többek között arról is, hogy megépülhet-e az új parkoló a Fáklya utca elején, illetve, hogy mi legyen a mostani büfék sorsa.

– Az önkormányzat erre a területre egy vételi ajánlatot vár befektetőtől. Azt szeretnék, ha itt egy gyönyörű új büfésor látszódna. Ennek a terveit, a képi megjelenését az önkormányzat meghatározza, és az új befektető ez alapján építhet ide. Az egykori étterem helyén pedig épül egy parkoló, amelynek az a célja, hogy a tópartig ne menjen le senki autóval, csak azok, akik ott laknak. Ezeket tervezzük a Fáklya utcába, abból az új pályázatból, amelyet most nyertünk el – tette hozzá.

Sorompó

– Az ott lévő üdülőkben élők, akik állandóan ott laknak, illetve az üdülőtulajdonosok is azt kérik, hogy oldjuk már meg azt, hogy oda idegen autók ne menjenek be. Mi is észleltük ezt, hogy sajnos a Fáklya utca végéig lemennek autóval, ha tudnának, a tópartra is közvetlenül mennének. Ezért meg fogjuk szüntetni az autóval való behajtás lehetőségét. Az elképzelések szerint a Tulipán utcánál, rögtön a Fáklya utca elején egy sorompó lesz – mondta korábban a polgármester.