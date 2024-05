Három új körforgalom is épülhet Tatán a közeljövőben. Erről számolt be a közelmúltban a Kemma.hu Michl József, Tata polgármesterének tájékoztatása nyomán. Mint megtudtuk, a laktanyai behajtónál, a Bacsó Béla és a Gesztenye fasor kereszteződésében illetve a Mikovényi út és Új út találkozásánál is hamarosan körforgalom lehet. A polgármester most a közösségi oldalán megosztott videóban elárulta, hogy melyik körforgalom építése kezdődhet meg hamarosan.

Az Angyal patikánál az év végén épülhet meg az új körforgalom Fotó: Viszló Balázs / Forrás: 24 Óra

A Mikovenyi út és Új út kereszteződésében készített videóban Boglári Zoltán a körzet önkormányzati képviselője, illetve Michl József polgármester beszélgetett a kereszteződésről. Mint elmondták, azért is különleges a csomópont, mert három kerület találkozási pontja is.

A tataiak kérésére lesz körforgalom

A lakók és a közlekedők pedig már hosszú ideje kérik, hogy a kereszteződést valamilyen módon tegyék biztonságossá. Most úgy néz ki végre elindulhat ennek is az építése.