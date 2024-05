Bár a körforgalom február végi bejelentésénél még azt mondták, hogy három hónap alatt fejezik be az építkezést. Most úgy néz ki, hogy egy hónappal hamarabb visszaállhat a megszokott forgalmi rend a városban.

Csütörtök reggel már a kerékpárút jelét festették fel a körforgalom aszfaltjára

Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

A munkálatok az elmúlt két hónapban szinte megállás nélkül folytak. Még a zord időjárás, a zuhogó eső sem akasztotta meg a munkát. Egy kisebb átszervezéssel, de tovább haladt a felújítás. Most pedig már csak a forgalmijelzések felfestése van hátra, illetve a táblák kihelyezése.

Pár nap is kész a körforgalom

A Kemma.hu is kilátogatott a körforgalomhoz, hogy hogyan is zajlanak a munkálatok. A korábbi brigád helyett most sárga ruhába öltözött csapat vette birtokba a területet, akik szorgalmasan festik fel a jelzéseket az aszfaltra. Ottjártunkkor a munkások pont a kerékpárút jelének sablonjait ragasztották fel a burkolatra. Közben megtudtuk tőlük, hogy csütörtök-pénteken be fogják fejezni a festést és a maradék táblák kihelyezését. Sőt! Ők úgy tudják, hogy jövő hétfőn, vagyis május 13.-án, vagyis két hónappal a munkálatok kezdése után már újra birtokba vehetik az autósok a körforgalmat. Egyelőre csak azok az autósok hajthatnak be a körforgalomba, akik a Fényes fasora hajt be, vagy onnan hajt ki. Mivel a teljes kereszteződés még nincs kész, ezért nem lehet teljesen körbehajtani rajta. Így egy lámpa szabályozza az autókat, hogy ne hajtsanak egymásnak.