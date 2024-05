Ha valaki az új, tatai körforgalom felé jár úgy gondolhatja, hogy már be is fejezték a munkálatokat. A munkagépek nincsenek a területen. A gyalogosok és a kerékpárosok pedig már birtokba is vették az utat.

Már csak festésre és a táblákra vár az új tatai körforgalom

Azonban a Kemma.hu megtudta, hogy még nagyon is dolgoznak a területen, bár ezekhez már valóban nincsen szükség nagy munkagépekre. A körforgalom építésvezetője, Király István a Kemma.hu kérdésére elmondta, hogy már csak a forgalomtechnikai munkálatok folynak a területen.

Hamarosan elkészül a körforgalom

– A zebrák és a forgalomterelő felfestések készülnek jelenleg. Ezek fehér, illetve piros festések. A kettő szín között pedig várni kell a teljes száradásra. Illetve a táblákat is most helyezzük ki – magyarázta az szakember, aki hozzátette, hogy a gyalogosok és a kerékpárosok nem zavarják a munkát, azonban az autók széthordanák a festéket. Illetve a felfestések és a táblák nélkül nem biztonságos a közlekedés. Bár egyelőre pontos időpontot nem tudtunk meg, hogy mikor vehetik újra birtokba a közlekedők a kereszteződést. Az építésvezető azonban megerősítette a korábbi kijelentését, hogy jóval az ígért határidő előtt átadják a forgalomnak az új csomópontot. Mint arról a Kemma.hu korábban beszámolt, még a zuhogó eső sem akasztotta meg a körforgalom építését. A munkások esőkabátban marták fel a korábbi aszfaltot.