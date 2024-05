A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium szervezésében Esztergomban rendezték meg az első magyar-bajor testvértelepülési konferenciát, mellyel egy időben a Szent Adalbert Központban kiállítás nyílt, ahol magyar és bajor települések mutatkoznak be – írja az MTI.

Pintér Sándor is köszöntötte az első magyar-bajor konferencia résztvevőit.

Fotó: Lakatos Péter / Forrás: MTI

Pintér Sándor belügyminiszter köszöntőjében kitért a testvértelepülési kapcsolatok létrejöttére, és arra is, hogy a magyar-német kapcsolatok ápolásába be kell vonni a fiatalokat is. Említette továbbá, hogy a konferenciára regisztrált 120 érdeklődő között szakmai szervezetek is részt vettek.

Navracsics Tibor, Magyarország közigazgatási és területfejlesztési minisztere kiemelte, hogy a testvértelepülési kapcsolatok az önkormányzatok esetében az önazonosságon túl a kulturális hagyományok ápolását is jelenti. Véleménye szerint Európa jórészt ezekből a helyi közösségekből, közös hagyományokból és a kulturális örökségünk közös elemeiből épül fel.

„Erre olyan nagyobb kezdeményezések is épültek, mint az európai városok hálózata, vagy éppen az Erasmus diákcsereprogram, illetve az Európa Kulturális Fővárosa programsorozat” – ismertette.

A konferencián felszólalt Joachim Herrmann, a Bajor Szabadállam belügy-, sport és integrációs minisztere is, aki megjegyezte: Európában mintegy 80 éve háború nélkül, 1990 óta pedig egy szabad közösségben, egy egyre jobban összenövő Európában élhetünk. Ezt diktatúrák helyett demokráciával, jogállammal, szabadsággal, szabad parlamenti választásokkal sikerült elérni.

Joachim Herrmann beszélt arról is, hogy 77 ezer magyar él Bajorországban, a legtöbben jól érzik magukat kint, a tartományban mintegy 1500 céggel vannak intenzív üzleti kapcsolatai Magyarországgal.