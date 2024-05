Sikeresen pályázott a Magyar Nemzeti Múzeum (MNM), illetve a felvidéki Zselízen található Esterházy-kastély, a két intézmény közösen az INTERREG program keretében több mint kétmillió eurót fordíthat turisztikai fejlesztésre – írja a turizmus.com. A portál szerint az Európai Fejlesztési Alap több mint másfél millió euróval támogatja a határon átívelő projekt megvalósítását.

Komplex fejlesztés kezdődhet az esztergomi Várhegyen.

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra

A turizmus.com azt is megírta, hogy a projekt kiemelt célja a Magyar Nemzeti Múzeumhoz tartozó esztergomi Vármúzeum fejlesztése. A tervek szerint elvégzik a rossz állapotban lévő várfal rekonstrukcióját, ezáltal pedig orvosolják a szigetelési és vízelvezetési problémákat is. Vélhetően a Botticelli által festett „Erények” freskókkal díszített Studiolo megnyitása és múzeumi bemutatása is lehetőség nyílik a projekt által.

A fejlesztés újabb lendületet adhat a turizmusnak

A portál megírta, hogy a komplex fejlesztés eredményeként a látogatók igényeihez igazodva egy olyan egyórás, háromdimenziós, illetve virtuális tartalmakat magába foglaló körtúra is létrejöhet, mely a vár 16 helyiségét érinti. A fejlesztés értéke mintegy egymillió euró. Nem túlzás kijelenteni, hogy az Esztergomba érkező turisták többsége mindenképpen felfedezi a várhegyet – az ott található múzeummal és bazilikával együtt – így ebből a szempontból is fontos a határon átívelő projekt. A fejlesztés és az interaktív körtúra is még inkább ráirányíthatja a látogatók figyelmét Magyarország első városának történelmi szempontból igen gazdag és változatos múltjára.

A projekt kiemelt célja a vármúzeum fejlesztése.

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra

A turizmus.com azt is felidézte, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum és Zselíz város önkormányzata nem először pályázott közösen. Korábban az Esterházy-kastély a Nemzeti Múzeum egy másik esztergomi tagintézményével, a Balassa Bálint Múzeummal szerepelt közös projektben. Az akkori együttműködést is siker koronázta, hiszen a közösen elnyert pályázati forrásból mindkét helyszínen megvalósultak a tervezett turisztikai fejlesztések.

Mint arról lapunk is beszámolt, tavaly adták át a korábbi INTERREG-es projekt keretében felújított régi vármegyeháza épületét, melyben a Balassa Bálint Múzeum kiállítóterei, illetve raktárhelyiségei találhatók. Érdekesség, hogy az intézményben június 23-ig látogatható az André Kertész Esztergomban című kiállítás, melyen sosem látott képek tekinthetők meg.