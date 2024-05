Egész napos családi program keretében táncolták ki Szárligeten a májusfát. Volt főzőverseny, bábszínházi előadás, koncertek, légvár, arcfestés, csillámtetoválás, lufihajtogatás, fajátékok, szelfibox és még számos színes program. Mindenki remekül érezte magát. Nagyok és kicsik is roppant lelkesen fogadták a programot. A fát ezúttal is a Cifraliget Néptáncegyüttes táncolta ki és a falu népe együttes erővel döntötte ki.

A szervezők szeretnénk a májusfaállítást hagyományteremtő jelleggel jövőre is megrendezni.