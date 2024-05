Egy vándorkiállítás első állomásának megnyitóját tartották Kisbéren. Nem is akármilyen tárlatról van szó, ugyanis nem másról, mint Kincsemről készült. A Wass Albert Művelődési Központban a Magyar Mezőgazdasági Múzeum kezdeményezésére, és az általa elindított Kincsem vándorkiállítás, amelyen Brenyó József 25 éves kutatómunkájának és dr. Hecker Walter szakmai munkájának eredményei láthatóak.

A Kincsem vándorkiállítás első állomása Kisbér

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

– Kisbér városa büszke arra, hogy Kincsem Kisbéren fogant, és itt is fejezte be pályafutását – emelte ki Sinkovicz Zoltán, a település polgármestere.

A versenyló ötvennégy alkalommal állt rajthoz és sosem győzték le. Ezt a versenyeredményt a világon sosem tudta még egyetlen telivér sem megismételni.

– Különös értéket képviselnek azok relikviák, amelyek Kincsemhez kapcsolódnak, melyek mind a Vajdahunyad várban, mind a Blaskovich múzeumban megtalálhatóak. Itt található Kincsem csontvázai is. Ezek a kiállítások egyszerre mutatják be azt a fantasztikus világot, amelyekben ott van a lóversenyzés, a ló használatának funkcióváltása, a magyar lótenyésztés történetének kiváló eredményei – hangsúlyozta Estók János, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum főigazgatója.

Kincsem – A verhetetlen versenyló igaz története

Ezzel a címmel jelent meg tavaly Brenyó József és Dr. Hecker Walter könyve.

Brenyó József kisbéri születésű lovas szakíró a vándorkiállítás megnyitóján elmondta, hogy tudatosan kezdett foglalkozni a magyar lótenyésztés történetével.

– Kincsem attól zseniális, hogy minden magyar büszkesége. Kincsem pályafutása egy csoda, egy megismételhetetlen csodája a genetikának. Fontosak azok, amiket örökül kaptunk, és Kincsem öröksége egyben Kisbér öröksége is. Kincsem nem veretlen, hanem verhetetlen – emelte ki Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő.

A megnyitó beszédek után dr. Nagy László muzeológus tartott kurátori tárlatvezetést és mesélt Kincsem életéről, illetve eredményeiről a vendégeknek. A kiállítás három hétig látható, majd egy hétig Hántán, és innen indul dunántúli körútjára.

Emléktábla

A korábbi törzsmén istálló, jelenlegi járási kormányhivatal épülete március közepétől már egy emléktáblát is visel. Kincsem születésének százötvenedik évfordulója alkalmából. Kincsem sportsikerei révén világhírűvé vált versenyló Európa több országában is megmérettette magát, hatalmas sikerrel. Hazánkban a „legyőzhetetlen” csodakanca titulussal illették. Ezenkívül különleges emlékérmeket bocsátott ki a Magyar Nemzeti Bank a Honvédelmi Minisztérium támogatásával. Most már törvényes fizetőeszközök is öregbítik Kincsem hírnevét. Az emlékérmeket Kereszthury Gábor iparművész tervezte.