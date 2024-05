– Itt rendhagyó módon két irányban is közlekedhetnek majd a gépjárművek a Német Nemzetiségi Múzeumig. Az Alkotmány utca másik végére a Bartók Béla utca irányából lehet bejutni gépkocsival. Az Ady Endre utca vonatkozásában életbe lépő átmeneti közlekedési rendet útburkolati jelek felfestésével és táblák kihelyezésével fogják jelezni várhatóan holnap reggel 9 óráig, így a változás tényleges életbe lépésére is ettől az időponttól kerülhet sor – írták a posztban. Továbbá kiemelték, hogy a Tópart utcában élők a munkálatok befejezéséig továbbra is a Kodály tér irányából érhetik el lakásaikat az önkormányzat által korábban biztosított ideiglenes behajtási engedéllyel. Illetve fontos, hogy a gyalogos közlekedés rendjét a fenti változások nem érintik.