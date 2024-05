Jégkárok

Az Extrém időjárás nevű közösségi oldalra több, Tatabányán készült felvételek tanúsága szerint borsószem és mogyoró nagyságú jég hullott a vármegyeszékhelyen. Volt, aki arról számolt be, hogy a háztáji kertjében a palántákat elverte a jég, egy vállalkozás pedig arról tett közzé egy képet, hogy a jégszemek egy kis kerti tóban a tavirózsa leveleit is kilyukasztgatták. Az interneten írtak ászári és környei jégesőről is, de jelentős károkról sehonnan sem érkezett hír. Az előrejelzésnek megfelelően a következő napokban is lehetnek jégesővel érkező záporok, zivatarok.