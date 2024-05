A hét ingatlana 45 perce

Ingatanajánló: Kiváló állapotú ház keresi kreatív tulajdonosát!

Rengeteg lehetőséget rejtő házat keres Bábolnán? Nézze meg ezt az ingatlant, amely nemcsak arra jó, hogy befektesse a pénzét, de akár élhet is benne a családjával, vagy kiadhatja, de boltot is nyithat benne, és még más opció is leképzelhető a kialakításának köszönhetően.

A ház állapota kiváló, 4 szoba van benne és két fürdő, így a sorbanállás is elkerülhető reggel. Kattintson, hogy kiderüljön, ezt a házat keresi-e régóta vagy sem! „Eladásra kínálok Bábolna csodás településén egy igazán igényes, nagy méretű családi lakóházat. Az épület a Városka rendezett, csendes utcájában található. Jelenlegi tulajdonosa igényesen felújította az ingatlant, amit ebben a pillanatban kereskedelmi szálláshelyként hasznosít. Mivel az épületnek van utcafront felé is közvetlen megközelítése, egy kisebb kereskedelmi egység rombolás nélkül kialakítható. A tetőteres kialakításban jelenleg konyha, étkező, 4 szoba 2 fürdő , 1 külön álló wc, kazánház, illetve egy bolttá alakítható közösségi tér lett kialakítva.

GALÉRIA: A hét ingatlana már csak egy kreatív tulajra vár Fotók: ingatlanbazar.hu

Az ingatlanhoz tartozik még egy külön álló garázs is az udvaron. Maga a telek is igényesen parkosítva van. A telek mérete 902 m2, az épület hasznos alapterülete 135 m2, ezen kívül van a garázs.”[...] További remek lehetőségeket keressen az ingatlanbazar.hu oldalán! A hirdetést eredeti formájában, javítás nélkül közöljük.





