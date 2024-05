Az egész térséget kiszolgálja a hulladékudvar

Az átadóünnepségen megtudtuk, hogy a létesítmény a legszigorúbb elvárásoknak is megfelel, egyben lakosságbarát is. A vállalat tájékoztatása szerint a hulladékudvar mérete, kapacitása és korszerű kialakítása is lehetővé teszi, hogy az esztergomi lakosok mellett a térségben élőket is maximálisan kiszolgálja. A MOHU célja, hogy a következő 10 évben az 5 ezer főnél nagyobb lakossággal rendelkező településen mobil vagy fix hulladékudvart hozzanak létre, a 10 ezer főnél nagyobb településeken, illetve a 25 ezer főnél népesebb gyűjtőkörzetekben fix hulladékudvarokat alakítanak ki. A cég tájékoztatása szerint a terveknek megfelelően 2025 végéig újabb 9 hulladékudvar jöhet létre, közülük néhány kivitelezése még idén megkezdődik.