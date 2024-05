A Komárom-Esztergom Vármegyei Horgászegyesületek Szövetsége (KEMHESZ) beszámolója szerint a miniszterelnököt Zoltai Dániel, a szervezet elnöke és Osvald Zsolt ügyvezető igazgató fogadta. Ezután következett a horgászat.

Erős Gábor, Osvald Zsolt, Orbán Viktor, Zoltai Dániel és Hernádi Ádám a Kerek-tóná. Orbán Viktor sikeres horgászattal zárta esztergomi látogatását.

Forrás: KEMHESZ

A KEMHESZ azt is közölte, hogy a programról videó is készült, melyből kiderül: Orbán Viktor remekül ért a horgászathoz is, sikerült egy dévérkeszeget kifognia a tóból, mely természetesen visszakerült a vízbe.